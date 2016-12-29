Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, kent genelinde 28-29 Aralık tarihleri arasında terör örgütü PKK’ya yönelik gerçekleştirilen geniş kapsamlı operasyonlarda, 22 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. Açıklamada, “Cizre ilçesinde 29 Aralık’ta bir ihbarı değerlendiren güvenlik kuvvetleri, bölücü terör örgütü tarafından gömüldüğü değerlendirilen 10 anti personel roket başlığı, 5 anti tank roket başlığı, 4 anti tank sevk fişeği ve bir boş kutusu, 2 filtre ateşleme parçası, 2 basınç etkili bomba ve bir maske ele geçirdi. Kent genelinde ise 32 bin 787 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi” denildi.