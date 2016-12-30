Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Medya, Alcatras’ın karaya oturmasını, Figen Akad adlı Türk yük gemisinin 1995 yılında Kardak’ta karaya oturmasına benzetti. Denizcilik Bakanlığı’nın ilk açıklamasında, ‘'Alcatras’'ta çatlak oluştuğu ve su aldığı, 5 kişilik mürettebatın durumunun iyi olduğu belirtildi.

BAKANLIK: YÜK BİLGİSİ YOK

Yunan medyasında Alcatras’ta silah yüklü olduğu iddiaları da ortaya atıldı. Bazı haber siteleri geminin Türk Deniz Kuvvetleri’ne ait firkateynler için füze sistemi taşıdığını ileri sürdü. Alcatras’ın dalgıç gemisi, kum taşıma gemisi ve balıkçı gemisi olduğuna ilişkin farklı iddialar da birbirini izledi. ‘Turkishnavy.net’ sitesinde Aselsan’ın ürettiği Korkut tipi uçaksavar sisteminin parçalarını taşıyor olabileceği iddiası Atina’da söylentilerin tavan yapmasına neden oldu.

Savunma içerikli haber sitesi Onalert, 28 Aralık’ta gemideki ‘şüpheli yükün’ Türk bandıralı başka bir gemiye yüklendiğini yazdı. Hürriyet’te yer alan habere göre; gerek gemi sahibi firma, gerekse Yunan emniyet birimleri, Türk makamlarına Alcatras’ın, “teknik ve inşaat malzemesi” yükü taşıdığını bildirdi.

Ulaştırma Bakanlığı, gemide Aselsan’a ait savunma mekanizmalarına ait yük olduğuna ilişkin iddiaları doğrulamadı. Yetkililer, “Böyle bir yük olduğuna dair bilgi yok” dedi.