Valilikten yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların yoğun olarak  bulunduğu alışveriş merkezlerinde, otogar ve toplu taşıma araçlarına ait  istasyonlarda, kamuoyunun yoğun ilgisinin bulunduğu ve kutlamaların  gerçekleştirildiği meydan ve alanlar ile eğlence yerlerinde, güvenlik  birimlerince tüm emniyet tedbirlerinin alındığı ifade edildi.

İstihbarata azami önem verileceği belirtilen açıklamada, alınan  tedbirler şu şekilde aktarıldı:

"İl Sağlık Müdürlüğünce ve İstanbul Anadolu Güney, İstanbul Anadolu  Kuzey, İstanbul Bakırköy, İstanbul Beyoğlu, İstanbul Çekmece, İstanbul Fatih Kamu  Hastaneleri Birliklerince; sağlık kurumlarında yeteri kadar personel  görevlendirilerek acil servis hizmetleri de dahil olmak üzere eksiksiz sağlık hizmeti verilmesi sağlanacaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İtfaiye Daire  Başkanlığı) yangın ve benzeri tehlikelere karşı her türlü hazırlık yapılacak ve  teyakkuz halinde bulunulacaktır. Belediye, emniyet ve jandarma personelince  yılbaşı nedeniyle görevlerin aksamaması için her türlü tedbir alınarak, nöbet  hizmetleri aksatılmadan yürütülecektir. Trafik, belediye zabıta ve vergi denetim  elemanları ekipler halinde denetim ve kontrollerini etkin bir şekilde  gerçekleştirecektir. Telefon arızaları ile elektrik, su, doğal gaz kesinti ve  arızalarına karşı ilgili kurumlarca gerekli önlemler alınacaktır."