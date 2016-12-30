Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ operasyonu kapsamında Gediz Üniversitesi’nden 33 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmış, 14 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar arasında, eski sosyoloji bölüm başkanı Prof. Dr. İştar Gözaydın da vardı.

FETÖ'ye yönelik başlatılan operasyonlar kapsamında, kapatılan Gediz Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. İştar Gözaydın Savaşır da geçen günlerde gözaltına alınmıştı. Gözaydın, CHP Parti Meclisi Üyesi seçiminde CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun anahtar listesinde yer almış ancak delegelerin oyuyla kaybetmişti. Savaşır, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası açığa alınmıştı.

FETÖ'NÜN ABANT TOPLANTISININ AÇILIŞINI YAPMIŞTI

Gözaydın, Fethullah Gülen'in Onursal Başkanı olduğu Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı tarafından düzenlenen Abant Platformu Toplantısı'nın çağrısını ve açılışını yapmıştı. CHP Parti Meclisi seçiminde Bilim Yönetim ve Kültür Platformu'ndan Kılıçdaroğlu'nun anahtar listesinde yer alan ancak delege tarafından üstü çizilen Prof. Dr. İştar Gözaydın Savaşır'ın yapması dikkat çekmişti.