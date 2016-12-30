Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fırat Kalkanı harekatının 129. gününde DAEŞ'in emirlerinden Ebu Husen Tunusi öldürüldü. DAEŞ'li teröristlerle çıkan çatışmalarda ise bir asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.

Genelkurmay Başkanlığı harekatın başlangıcından bu yana bin 294 DAEŞ'li ve 306 PYD'linin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bölgedeki askeri kaynakların verdiği bilgiye göre, son olarak 222 DAEŞ hedefi topçu atışlarıyla vuruldu.

Üç gündür ilk kez düzenlenen hava harekatında ise silah mevzileri ve bombalı araçların üretildiği merkezler imha edildi.

Aralarında üst düzey yöneticilerin de olduğu 26 DAEŞ'li öldürüldü. El Azrak bölgesi güneyinde çıkan çatışmada bir asker şehit oldu,, 5 asker yaralandı.

Açıklamada Rusya Hava Kuvvetleri'ne bağlı savaş uçaklarının El Bab'a düzenlediği hava harekatına ilişin de bilgi yer aldı. Üç hedefin vurulduğu 12 DAEŞ'linin öldürüldüğü belirtildi.



DAEŞ'İN SÖZDE EMİRİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bölgedeki güvenilir kaynaklardan elde edilen bilgilere göre DAEŞ'in sözde emirlerinden Ebu Husen Tunusi de içinde bulunduğu araçla ve korumalarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Ebu Husen Tunusi, Rakka’da etkili olan baş teröristlerden biriydi ve El Bab bölgesine özel olarak seçilip gönderiliyordu.