Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dakika emekli promosyon açıklaması... Başbakan Binali Yıldırım, emekli promosyon ödemelerinin detaylarını açıkladı. Emeklilere maaşlara ilaveten promosyon ödemesi yapılacak. Emekliye promosyon ödemelerinin detayları...

KİME NE KADAR ÖDEME YAPILACAK?

1000 lira altında emekli maaşı alanlara bir seferde 300 lira, 1000-2000 arası alanlara 375 lira, 2000 lira üzeri alanlara 450 lira ödeme yapılacak.

KAÇ MİLYON KİŞİ YARARLANACAK?

Uygulamadan 11,5 milyon emekli yararlanacak. 8,5 milyonu 1000-2000 aralığında ve onlar 375 lira alacak. Yüzde 6,5 civarı 2 binin üzerinde maaş alanlar, 300 lira alacaklar da yüzde 20 civarında.

PARA ALMAK İÇİN ŞARTLAR NE?

Hesapların 3 yıl bankada tutulması karşılığı bu ödeme yapılacak. Ödeme tek seferlik olacak.

ÖDEMELER NE ZAMAN?

Ödemeler 2017'de emeklilerin maaş aldığı takvime uygun olarak bir ila üç ay içinde yapılacak.

TOPLAM ÖDEME NE KADAR?

Emekli promosyonlarıyla maaşa ilave olarak toplamda 5 milyar liralık bir kaynak sağlanacak.

NEDEN PROMOSYON ÖDENİYOR?

Devlet emekli maaşını bankalara yatırıyor. Bu yüzden bankalar emeklilere buna karşılık bir imkan sağladılar.

Binali Yıldırım'ın konuşmasından diğer satır başları:



(Anayasa değişikliği teklifi) Genel Kurulda, teknik bir detay, hukuki bir detay olmadıktan sonra değişiklik söz konusu olmaz.



(Suriye'deki ateşkes) İnşallah bu ateşkes kalıcı bir barışa dönüşür, daha fazla masum, sivil, çocuk ölümünün önüne geçilir. 2017 bölgeye huzur, barış, kardeşlik getirir. Birleşmiş Milletler başta olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri, koalisyon güçleri, teröre bulaşmamış, terörün yanında olmayan, barışın, kardeşliğin ve huzurun yanında olan herkes bu sürecin bir parçasıdır. Bundan sonra inşallah kalıcı hale gelirse bu ateşkes, siyasi çözüm süreci başlayacaktır. Siyasi çözümde de orada ülke için kim gayret ettiyse, kim çalıştıysa, terör faaliyeti içerisinde bulunmayan bütün gruplar bir araya gelecek, el sıkışacak, helalleşecek ve bundan sonra ülkelerinin geleceği, halklarının refahı için ellerini taşın altına koyacak, sorumluluk alacaktır.

(OHAL) OHAL'le ilgili karar, önümüzdeki 15 gün içerisinde gündeme gelecek, o zaman paylaşırız.

(Terörle mücadele) Adrese lüzum yok. Kurşun adres tanımaz. Neredelerse orada, nereye kadar kaçarlarsa oraya kadar arkalarındayız, enselerindeyiz. Bu işin şakası yok. İnsanlarımızın huzur içinde, güvenlik içinde hissetmeleri için ne gerekiyorsa gece gündüz, kış kıyamet demeden arkadaşlarımız, büyük bir vatanseverlik anlayışıyla çalışmalarını sürdürüyor.