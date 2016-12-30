Cuma ve cenaze namazı için Kısıklı'daki konutundan ayrılan  Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Camisine geldi.

Erdoğan, cuma namazının ardından, kalp ve solunum yetmezliği nedeniyle  vefat eden MSP Beyoğlu İlçe Kurucu Başkanı ve aynı zamanda Bayrampaşa Belediye  Başkanı Atila Aydıner'in kayınpederi olan Acar'ın cenaze namazına katıldı.

Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat  Albayrak, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir  Topbaş, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Ak Parti İstanbul İl Başkanı  Selim Temurci, AK Parti milletvekilleri ve İstanbul'daki ilçe belediye başkanları  eşlik etti.