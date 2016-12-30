Başbakan Binali Yıldırım, Hadiye-Muammer Kaya çiftinin davetini geri çevirmeyip Kaya ailesinin evine konuk oldu. Yıldırım, aile fertleriyle sohbet ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi. Ziyarette Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin de yer aldı.
Başbakan vatandaşların evine konuk oldu
30.12.2016 - 17:21 | Son Güncelleme: 30.12.2016 - 17:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Başbakan Binali Yıldırım, Hadiye-Muammer Kaya çiftinin davetini geri çevirmeyip Kaya ailesinin evine konuk oldu.
Etiketler : Başbakan,binali yıldırım,
433738 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/433738.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER