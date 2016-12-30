Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, "Kesintilerin, elektriğin yetersizliğinden dolayı olduğu yönündeki iddialar, gerçeği yansıtmamaktadır. Kesintiler, İstanbul'un genelini etkilememekte, belli bölgelerde kısmi olarak sürmektedir. Kısa sürede İstanbul'un tamamına elektrik verilmesi sağlanacaktır." dedi.
Enerji Bakanlığından elektrik kesintileriyle ilgili açıklama
30.12.2016 - 17:49 | Son Güncelleme: 30.12.2016 - 17:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, İstanbul'daki elektrik kesintileriyle ilgili yaptığı açıklamada, "Kesintilerin, elektriğin yetersizliğinden dolayı olduğu yönündeki iddialar, gerçeği yansıtmamaktadır." dedi.
Etiketler : elektrik,
433745 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/433745.aspx
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