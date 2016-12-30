Olumsuz hava şartları nedeniyle Türk Hava Yolları’nın iptal ettiği seferlerde bir kez daha artış yaşandı. Yeni güncellemeyle birlikte 29,30 ve 31 Aralık tarihlerinde THY’nin toplam iptal ettiği sefer sayısı 271 oldu.Bir önceki verilere göre bayrak taşıyıcı havayolu şirketi THY’nin 129 seferinin iptal edildiği duyurulmuştu.
THY’nin iptal ettiği sefer sayısı 271’e yükseldi
30.12.2016 - 18:44 | Son Güncelleme: 30.12.2016 - 18:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yurt genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Türk Hava Yolları’nın (THY) yurt içi ve yurt dışında toplam iptal ettiği sefer sayısı 271’e yükseldi.
Etiketler : Türk Hava Yolları,iptal edilen seferler,
433761 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/433761.aspx
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