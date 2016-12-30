Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütle bağlantısı olduğu iddia edilen 11 infaz koruma memuru Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltına alınan infaz koruma memurlarının Emniyet Müdürlüğündeki sorguları devam ediyor.
Niğde'de FETÖ operasyonu: 11 gözaltı
30.12.2016 - 19:12 | Son Güncelleme: 30.12.2016 - 19:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Niğde'de FETÖ soruşturması kapsamında 11 infaz koruma memuru gözaltına alındı.
Etiketler : Niğde,FETÖ,
433765 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/433765.aspx
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