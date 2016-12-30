Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütle bağlantısı olduğu iddia edilen 11 infaz koruma memuru Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltına alınan infaz koruma memurlarının Emniyet Müdürlüğündeki sorguları devam ediyor.