Yurt genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Türk Hava Yolları'nın (THY) yurt içi ve yurt dışında toplam iptal ettiği sefer sayısı 271'e yükseldi.
Olumsuz hava şartları nedeniyle Türk Hava Yolları'nın iptal ettiği seferlerde bir kez daha artış yaşandı. Yeni güncellemeyle birlikte 29,30 ve 31 Aralık tarihlerinde THY'nin toplam iptal ettiği sefer sayısı 271 oldu.
Bir önceki verilere göre bayrak taşıyıcı havayolu şirketi THY'nin 129 seferinin iptal edildiği duyurulmuştu.
THY sefer iptalleri (THY UÇUŞ SORGULAMA)
30.12.2016 - 19:18 | Son Güncelleme: 30.12.2016 - 19:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
THY, olumsuz hava koşullarından dolayı yurt içi ve yurt dışında iptal ettiği toplam sefer sayısı 271'e yükseldi. THY hangi seferleri iptal edildi
Yurt genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Türk Hava Yolları'nın (THY) yurt içi ve yurt dışında toplam iptal ettiği sefer sayısı 271'e yükseldi.
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