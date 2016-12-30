Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürüten soruşturma kapsamında polis ekipleri, örgütün haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla 12 kamu çalışanını gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sırasında 4 şüpheli serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K., Y.G., Ö.K. ve M.C. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilerden H.E., H.A., Z.Y. ve A.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Sivas'ta FETÖ'den 4 kişi tutuklandı
30.12.2016 - 20:17 | Son Güncelleme: 30.12.2016 - 20:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sivas'ta Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 12 kamu çalışanından 4'ü tutuklandı.
Etiketler : Sivas,FETÖ,
433787 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/433787.aspx
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