Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Piyango sonuçları için artık nefesler tutuldu. Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiyesi sonuçlarını herkes büyük merakla bekliyor. Amorti kazananlar, 3 bilenler, 4 bilenler, 5 bilenler gibi bir çok kazandıran rakamların belirleneceği Milli Piyango MPİ büyük ikramiyesi kime çıkacak? Milli Piyango da 2017 büyük ikramiyesinde kazandıran numaralar hangileri? Yılbaşına saatler kala herkes tarafından merak ediliyor. Yılbaşı çekilişi yapılır yapılmaz Milli Piyango MPİ 2017 büyük çekiliş sonuçlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI 2017 DE AÇIKLANIYOR



MİLLİ PİYANGO YILBAŞI İKRAMİYESİ NE KADAR?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinin büyük ikramiyesi 60 milyon lira olarak belirlendi.

Milli Piyango İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, 31 Aralık 2016'da yapılacak yılbaşı özel çekilişinde 60 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 10 milyon lira, 1 adet 5 milyon lira, 1 adet 2 milyon lira, 1 adet 1 milyon lira ve 1 adet de 500 bin liralık ikramiye verilecek.

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi kapsamında ödenecek ikramiye tutarı ise 348 milyon 180 bin lira olacak.

İKRAMİYELER SON 10 YILDA KATLANDI

Milli Piyango İdaresi verilerine göre, bu yıl 60 milyon lira olarak belirlenen büyük ikramiye, son 10 yılda büyük artış gösterdi.

Büyük ikramiye, 2007 ve 2008 yıllarında 25 milyon lira olmuştu. Bu rakam 2009'da 30 milyon lira, 2010'da 35 milyon lira, 2011'de 40 milyon lira, 2012'de 45 milyon lira, 2013 ve 2014'te ise 50 milyon lira olarak belirlenmişti. Geçen yıl ise büyük ikramiye olarak 55 milyon lira verilmişti.



MİLLİ PİYANGO SATAN BİLETÇİLER NE KADAR KAZANIYOR?

60 MİLYON LİRA

60 milyon liralık büyük ikramiye, 300 bin adet 200 lira, 600 bin adet 100 lira ve 1,2 milyon adet 50 liralık banknotlarla verilebiliyor.

Söz konusu ikramiyenin ağırlığı, 1 liralık madeni para olarak hesaplandığında da 492 tonu buluyor. Ortalama bir otomobilin ağırlığının bin 100 kilogram olduğu göz önüne alındığında, ikramiye yaklaşık 450 otomobilin ağırlığına denk geliyor.

Büyük ikramiye, en büyük kağıt para olan 200 liralık 250 bin adet banknot haline getirilip, uç uca dizildiğinde Boğaz Köprüsü'nün 36 katı uzunluğa erişiyor.

60 milyon lira, en küçük kağıt para olan 5 liralık banknotların birbirine eklendiği düşünülürse, bin 560 kilometre uzunluğa ulaşıyor ve bu uzunluk Edirne ile Kars arsındaki mesafeye karşılık geliyor.

5 liralık banknotlar yan yana dizildiğinde ise yaklaşık 100 bin metrekarelik alan oluşturuyor. Bu da Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'nın zeminini 14 kez kaplıyor.

60 MİLYON LİRAYLA NELER ALINIR?

Büyük ikramiyeyle 67 bin 500 adet Cumhuriyet, 133 bin 500 adet yarım ve 266 bin 700 adet çeyrek altın alınabiliyor.

Bu parayla, en pahalı otomobiller arasında gösterilen Bugatti Veyron'dan 7 adet almak mümkünken, lüks jetlere de sahip olunabiliyor.

İkramiye ile 1 milyon lira değerinde 60 lüks yata sahip olunabilirken, erkeklerde prestij göstergesi haline gelen lüks saatlerden de bin 200 adet alınabiliyor.

200 bin lira değerinde 300 normal, 350 bin lira değerinde 171 lüks daire ya da 600 bin lira değerinde 100 villa satın alınabilirken, bu gayrimenkullerden aylık ortalama 450 bin lira kira geliri elde edilebiliyor.



MİLLİ PİYANGO 2017 ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

31 Aralık 2016 (2017 Yılbaşı) Özel Çekiliş Duyurusu..



"İdaremizin 31 Aralık 2016 (2017 Yılbaşı) Özel Çekilişi, Ankara Kızılay’da bulunan Genel Müdürlük hizmet binamızın çekiliş salonunda yapılacaktır.



Saat 23.30 itibariyle yapılacak olan 60 Milyon TL tutarındaki büyük ikramiyenin çekilişine, satılan bilete çıkana kadar devam edilecektir. Saat 19.00’dan itibaren, aşağıdaki çekiliş akış planı çerçevesinde değerli basın mensuplarımız da çekilişimize katılarak ses ve görüntü alabileceklerdir.



Yılbaşı Çekilişimiz, bütün çekilişlerimizde olduğu gibi halka açık olarak, çekiliş heyeti ve noter gözetiminde gerçekleştirilecek olup, çekilişimize bütün halkımız davetlidir.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur."



SIRA NO SAAT İKRAMİYE ADET

1 - 19.00-21.00 7 KÜRE 100.000 TL 20 ADET

2 - 23.00-23.05 1 KÜRE AMORTİLER 60 TL 2 ADET

3 - 23.05-23.10 7 KÜRE 500.000 TL 1 ADET

4 - 23.10-23.15 7 KÜRE 1.000.000 TL 1 ADET

5 - 23.15-23.20 7 KÜRE 2.000.000 TL 1 ADET

6 - 23.20-23.25 7 KÜRE 5.000.000 TL 1 ADET

7 - 23.25-23.30 7 KÜRE 10.000.000 TL 1 ADET

8 - 23.30-23.45 7 KÜRE 60.000.000 TL 1 ADET