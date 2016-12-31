Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Operasyon kapsamında 13 şüphelinin gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, terör nitelikli ikiz plaka ve kayıp çalıntı kayıtlı 3 aracın ele geçirildiği aktarıldı. Açıklamada 2 tabanca, 4 av tüfeği, "keskin nişancı silahı monte hamili", 131 tabanca ile 138 av tüfeği fişeği, 30 içlik, 23 bere, 70 kilogram amonyum nitrat, 10 kilogram amonyum sülfat ve 5 ton 184 kilogram esrarın ele geçirildiği belirtildi.



5 yöneticisi yakalandı

Terör örgütü PKK/KCK faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yürütülen operasyonlarda, KCK-Türkiye Meclisi içerisinde üst düzey faaliyet yürüttüğü tespit edilen H.A. (34), S.A. (35) ve M.Ö. (41) Diyarbakır, B.A. (42) Antalya, E.A (45) ise Şanlıurfa'da gözaltına alındı. Teröristlerden H.A'nın KCK sözde Kürdistan sözcülerinden olduğu, daha önce Suriye/Kamışlı'da örgütün haber ajansı ANHA'da sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği, S.A'nın KCK sözde Kürdistan saha sözcüleri arasında yer aldığı, nisanda örgüt üst yöneticileriyle görüşmek üzere Kandil'e gittiği, Diyarbakır'dan 13 Kasım'da Erbil'e geçtiği ve 18 Kasım'da Türkiye'ye giriş yaptığı, E.A'nın ise KCK sözde Diyarbakır sorumlusu olduğu ve martta Kandil'e gittiği tespit edildi. Ocak 2016'da Irak/Erbil'e gittiği belirlenen B.A. ile M.A. ve diğer 3 teröristin aynı zamanda "silahlı terör örgütü kurma yönetme" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından dosyalarının bulunduğu da kaydedildi.