Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AYM’den yapılan açıklamada, 1 kadrolu raportör, 4 raportör yardımcısı ve 36 idari personelin, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) uyarınca kamu görevinden çıkarılmasının kararlaştırıldığı ifade edildi. Açıklamada, 2 raportör yardımcısı ile 13 idari personel hakkında uygulanan ‘açığa alma’ tedbirinin de kaldırıldığı belirtildi. Açığa alma tedbiri kaldırılanların bir kısmı da dahil olmak üzere diğer personelle ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.