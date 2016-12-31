Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Binali Yıldırım, Sincan Barbaros Camii’nde kıldığı cuma namazı sonrası gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı. Anayasa değişikliği teklifi ile ilgili olarak, “Genel Kurul’da teknik bir detay, hukuki bir detay olmadıktan sonra değişiklik söz konusu olmaz.” diye konuştu. Başbakan Yıldırım, Suriye’deki ateşkese ilişkin de “Bildiğiniz gibi dün (önceki gün) itibarıyla Suriye ülke genelinde ateşkes sağlanması için bir mutabakata varıldı. İnşallah bu ateşkes kalıcı bir barışa dönüşür, daha fazla masum, sivil, çocuk ölümünün önüne geçilir. 2017 bölgeye huzur, barış, kardeşlik getirir.” şeklinde konuştu. Olağanüstü hâl (OHAL) süresinin uzatılıp, uzatılmayacağına ilişkin soru üzerine Yıldırım “OHAL’le ilgili karar, önümüzdeki 15 gün içerisinde gündeme gelecek, o zaman paylaşırız.” açıklamasını yaptı. Terörle mücadele konusunda da değerlendirmelerde bulunan Yıldırım, bu konuda gidilebilecek neresi varsa gidileceğini, elebaşları dâhil hepsini etkisiz hale getirmek için hükümetin tam bir kararlılık içerisinde olduğunu vurguladı. Yıldırım, şöyle devam etti: “Sahadaki en düşük kademedeki teröristle en tepedeki arasında bizim için bir fark yoktur. Kim bu ülkenin huzuruna, bu ülkenin geleceğine, bekasına karşı silah alıyor, güvenlik güçlerine, masum insanları öldürmeye azmediyorsa hepsi bizim düşmanımızdır ve hepsinin üzerine aynı kararlılıkla gideceğiz. “Gazetecilerin, “Gidilecek yer olarak Kandil’i mi işaret ediyorsunuz?” şeklindeki sorusuna Binali Yıldırım, “Adrese lüzum yok. Kurşun adres tanımaz. Neredelerse orada, nereye kadar kaçarlarsa oraya kadar arkalarındayız, enselerindeyiz. Bu işin şakası yok.” karşılığını verdi.