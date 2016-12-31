Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uğurlama törenine katılan Başbakan Binali Yıldırım’ın eşi Semiha Yıldırım, 200’ü aşkın yardım tırının yola çıktığını belirterek “Bu kervan sadece gıda, sağlık ve insani yardım taşımıyor, tarihten bu yana gelen kardeşliğimizin hep devam edeceği mesajını da taşıyor. Çünkü bizim için Halep neyse, Gaziantep de odur. Bizim için Hamalı bir annenin yardım çağrısı neyse, Kilisli bir annenin yardım çağrısı da odur. Biz, gözleri olup göremeyenlerden, kulağı olup duyamayanlardan, kalbi olup mühürlenenlerden olamayız. Kardeşlerimizi hatırlamak da bizim hem tarih hem vicdan borcumuzdur.” dedi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya da Halep’te insanlık ölürken, insanı ve insanlık onurunu yaşatmak için mücadele ettiklerini belirterek “Bir yandan devlet ve millet olarak Halep’e yardım seferberliği başlatırken, aynı anda Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın ortaya koyduğu irade ve Dışişleri Bakanlığımızın yürüttüğü yoğun diplomasi trafiği ile Halep’te ateşkes sağlandı.” diye konuştu.