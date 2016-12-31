Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetlerince Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, yaşanan çatışmalarda 23 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklar tarafından Bab, Suflaniyah, Kabr Al Mukri, Bzagah, Tadif ve Abu Jabbar'da bulunan 12 DEAŞ terör örgütü hedefine yönelik düzenlenen hava harekatında ise silah mevzii ve karargah olarak kullanılan 12 bina imha edildi.