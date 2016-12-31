Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Terör örgütü DAEŞ, TSK’nın kuşatma altına aldığı ‘Kapı’ niteliğinde olan kritik El Bab bölgesini kaybetmemek için yoğun saldırılar gerçekleştiriyor.

Geçtiğimiz günlerde terör örgütü DAEŞ’in özel kuvvet taburuna gerçekleştirdiği saldırı 2 askerin büyük fedakârlığı sayesinde püskürtüldü.

O gün El Bab'da yaşananlar bölgedeki kaynaklar tarafından sosyal medyada paylaşıldı;

İşte paylaşılan o yazı;

Dün akşam saatlerinde El Bab bir kahramanlık destanına sahne oldu. Bu destanının öne çıkan 2 kahramanı tankçı bir teğmen ve bir astsubay.

El Bab kuşatmasındaki özel kuvvet taburunun bulunduğu noktaya DAEŞ’li teröristler tarafından şimdiye kadarki en büyük intihar saldırısı düzenliyor.

DAEŞ’li teröristler, özel kuvvetler taburunun bulunduğu noktaya çok sayıda BMP, zırhlı ve bombalı araçlarla intihar saldırısı düzenlemiş. Yaya canlı bombalar, bombalı araçlar ve zırhlı araçlar. Tabur komutanı “sayamadık bile” dedi. Saldırı başlayınca bizimkiler hemen pozisyon almaya başlamış.

DAEŞ’in çok sayıda terörist ve araç ile saldırısı karşısında, mevziisinden fırlayan bir M60 tankı hemen konum alıp ateşe başlar. Tanka çıkar çıkmaz TOW (Yarı otomatik güdümlü tanksavar füze) isabet eder, fakat ateş etmeye devam eder.

DAEŞ’in BMP ve bombalı araçlarını etkili bir şekilde vuran tank 2. defa isabet alınca tabur komutanı personele tankı terk etme emri verir.

Tabur komutanının "tankı terk edin" emrine tankta bulunan teğmen "komutanım biz bırakırsak arkanızdaki arkadaşlarımız sağ kalmaz" der ve emri reddeder.

2 defa vurulan M60 tankının personeli, atış kontrol sistemi devre dışı kalınca da pes etmemiş alevler içindeki tanktan bu defa manuel olarak ateş etmeye devam etmiş.

DAEŞ’li teröristler tarafından 3. defa vurulan M60 tankının personeli tank ateş edemez hale gelince yaralı olarak tahliye edilmişler.

İlk tankın çalışamaz hale gelmesi ile ikinci M60 tankı devreye girerek DAEŞ’li teröristleri durdurmaya çalışır. Fakat o da isabet alır.

TOW füzesi ile vurulan 2. M60 takının komutanı astsubay "çıkmıyoruz, tank ateş ettiği sürece terk etmeyeceğiz" diyerek yaralı olarak ateşe devam eder.

Sonuç olarak DAEŞ’in El Bab'taki intihar saldırısı büyük bir fedakarlık gösteren kahraman Mehmetçiğin sayesinde şehit vermeden püskürtülür.

El Bab'ta kahramanca savaşan Mehmetçik sayesinde onlarca bombalı araç, canlı bomba ve zırhlı araç imha edildi, yüzden fazla terörist öldürüldü

Paylaşılan mesajın sonunda EL Bab’ta yaralanan askerlerin Türkiye’ye getirilerek tedavi altına alındığı bildirildi.

Haber 7