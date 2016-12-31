Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşme NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in talebi üzerine gerçekleşti.

Görüşmede, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Bakan Çavuşoğlu'na Suriye'de sağlanan ateşkes mutabakatından ötürü tebriklerini iletti, Türkiye'nin katkılarından dolayı teşekkür etti. NATO'nun bu sürece destek verdiğini dile getirdi. Görüşmede Suriye'deki gelişmeler ve süreç bağlamında önümüzdeki dönemde atılacak adımlar da değerlendirildi.

Görüşmede ayrıca, - Irak'taki askeri eğitim/donatım faaliyetleri, - Koalisyon'un El Bab'a hava desteği, - Libya'daki gelişmeler ve NATO'nun Türkiye'ye desteği konuları ele alındı.