Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye'de 24 Ağustos'tan bu yana yürütülen 'Fırat Kalkanı Harekâtı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri, hava harekatlarının birinde DEAŞ'ın önemli isimlerinden Ebu Ensari'nin öldürüldüğünü açıkladı.

EBU HÜSEYİN TUNİSİ DE ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

DEAŞ'ınin Rakka'dan El Bâb'a gönderdiği önemli isimlerinden Ebu Hüseyin Tunusi'nin içinde olduğu konvoy da bir gün önce hedef alınarak vurulmuştu. Anadolu Ajansı'nın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Ebu Hüseyin Tunusi korumalarıyla birlikte öldürülmüştü. Rakka’da etkili olan fiğürlerden olduğu belirtilen Tunusi'nin, örgüt tarafından seçilip El Bab'a gönderildiği ifade ediliyordu.