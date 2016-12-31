Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

PAEM sınav sonuçları açıklandı. 2016 yılının 2'nci döneminde ilk derece amirlik eğitimi Polis Akademisi Başkalığı sınav sonuçlarını açıkladı. Komiser yardımcısı olmak isteyenlerin merakla bekledikleri an geldi. Komiser yardımcılığı sınav sonuçlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Milyonlarca insanın beklediği Polis Akademisi Başkanlığı (PAEM) sınav sonuçları açıklandı. Komiser yardımcılığı sınav sonuçlarını öğrendikten hemen sonra kafanıza takılan tüm soruların cevapları haberimizde öğrenmenin en hızlı ve kolay yolu bizim sayfamızda.

Emniyet Genel Müdürlüğünün amir ihtiyacını karşılamak amacıyla meslek mensuplarından 900'ü erkek, 100'ü kadın olmak üzere toplam bin Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) ilk derece amirlik (komiser yardımcılığı) eğitimi öğrenci adayı alımı için Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan sınavın sonuçları kamuoyuna duyuruldu.

Polis Akademisi Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, başarı sıralamasının, adayların aldığı en yüksek puandan aşağı doğru yapıldığı belirtildi. Açıklamada, PAEM'de eğitime alınacak meslek mensubu asıl adayların sayısına göre ilgili mevzuat uyarınca yüzde 30 oranında yedek aday belirlendiği kaydedildi.

Adayların sınav sonuçlarını Polis Akademisi Başkanlığının "www.pa.edu.tr" internet sitesinden e-devlet şifrelerini girerek öğrenebilecekleri, sınav sonuçlarına ilişkin adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacağı belirtildi.

Asıl adayların, eğitim takvimi doğrultusunda 2 Ocak 2017'de başlayacak olan geçici ön kayıt işlemlerini 6 Ocak 2017 saat 17.00'ye kadar bizzat Polis Akademisi Başkanlığı Çamlıca Yerleşkesi'ne gelerek veya Elektronik Belge Yönetim Sisteminden yapmaları gerektiği vurgulandı.

SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN