Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Valisi Vasip Şahin, Etiler Dinlenme ve Bakımevi Müdürlüğü sakini yaşlıları ziyaretinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Bir basın mensubunun sorusu üzerine elektrik kesintileri konusunda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının birçok kez açıklama yaptığını hatırlatan Vali Şahin, sözlerine şöyle devam etti:

"Ben de tekrar aynı şeyleri tekrarlıyorum. Enerji nakil hatlarında yoğun kar yağışı nedeniyle meydana gelen birtakım arızaların giderilmesi yol şartları ve hava şartları nedeniyle uzun sürdü ama şu ana kadar müdahale edilmedik hemen hemen hiçbir arıza kalmadı. Şehir içinde de zaman zaman lokal arızalarımız oluyor. Onlara da ekiplerimiz hem Avrupa hem Anadolu Yakası'ndaki sorumlu şirket ekipleri, anında müdahale ederek arızaları gidermeye çalışıyorlar. Henüz sanayi bölgelerimizde tam anlamıyla elektrik iletimi yüzde 100 sağlanamadı. Onların da bir an önce sağlanması noktasında çok büyük bir gayretle çalışılıyor."

Yılbaşı tedbirleri



Vali Şahin, basın mensupları aracılığıyla İstanbulluların yeni yıllarını da tebrik etti."Yeni yılı inşallah güzel bir şekilde karşılayalım. 2016'da yaşadığımız elim hadiseler, içimizi, yüreğimizi parçalayan olaylar olmasın. Bir daha ihanetlerle karşılaşmayalım. İnşallah 2017 hep huzurla, barışla kardeşliğimizin daha da pekiştiği sağlıklı ve müreffeh bir Türkiye'de yaşadığımız bir yıl olsun" diyen Vali Şahin, İstanbulluların huzurlu bir yılbaşı geçirmeleri için de bir dizi tedbir aldıklarını söyledi.

"25 bin polisle yılbaşı tedbirlerini aldık"



Vali Şahin, aldıkları önlemleri de şöyle aktardı:"Yılbaşında vatandaşlarımızın herhangi bir sıkıntı yaşamaması adına bütün muhtemel riskler değerlendirilerek normalde rutin içinde 10 bin polis görev yaparken biz bir 15 bin polis daha takviye ederek 25 bin polisle yılbaşı tedbirlerini İstanbul'da almaya gayret ettik. Her yerde polisimiz değişik şekillerde ve değişik noktalarda görev yapacaklar. Yine aynı şekilde jandarma kendi bölgesi içinde yaklaşık bin personelle görev ifa edecek. Bunun yanında sahil güvenlik komutanlığımızın ekipleri de kendi bölgelerinde görev yapmaya devam edecek. Sadece aldığımız tedbirler güvenlikle ilgili değil, aynı zamanda hastanelerimiz, acil servislerimiz tam kapasiteyle görev yapacak. Diğer kuruluşlarımız da elektrikten tutun, ulaşıma kadar belediye ekiplerimiz de dahil olmak üzere, karayollarımız da dahil olmak üzere herkes kendi konusunda ve sahasında azami tedbirleri aldılar. İnşallah bir olumsuzluk yaşamamayı bekliyoruz."