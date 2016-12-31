Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmalarından satır başları:

ABD TERÖRLE MÜCADELEYİ TÜRKİYE İLE BİRLİKTE YAPMALI

Maalesef bu tutumu tasvip etmiyoruz. Yurt içindeki terörle mücadelede teröristleri kullandığı silahların YPG'den gelen Amerika menşeli olduğunu biliyoruz. Yıllardır dost ve müttefik olan Türkiye ile bu meseleyi ele almasını bekliyoruz.

Ülkemizin Güney sınırlarından vaki olacak her türlü terör hadisesine karşı gereken tedbirleri alırız bugün Güneydoğu'da ve Doğuda yaptığımız terörle mücadele teröristlerin desteğini Suriye'den geldiğini biliyoruz.