Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başkent’te yılbaşı dolayısıyla güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarıldı. Vatandaş yoğunluğunun fazla olduğu ve etkinlik olması muhtemel bölgeler kameralarla saniye saniye izlenirken, 5 bin 800 polis de görev yapıyor.Başkent’te yılbaşı dolayısıyla güvenlik düzeyi en üst seviyeye çıkarıldı. Başkent’in işlek caddeleri, vatandaşların yoğunlukta olduğu bölgeler ve etkinlik olması muhtemel bölgeler, Ankara Kent Güvenliği Yönetim Merkezi’nde 24 saat kesintisiz olarak bin 110 MOBESE kamerasıyla izleniyor. Bunun yanı sıra Kutlama alanlarından olan Kızılay meydanı, Tunalı Hilmi Caddesi, Bahçeli 7. Cadde gibi kutlama alanları trafiğe kapatılarak demir bariyerlerle çevrildi. Bu bölgelerde kontrol noktaları oluşturularak kutlama alanlarına girişlerde üst ve çanta aramaları gerçekleştirilecek. Yılbaşı dolayısıyla 5 bin 800 polis görevinin başında olacak. Bu tedbirlere ek olarak 12 tane atlı polis devriye görevinde olacak. Şehir giriş ve çıkışlarındaki arama ve yol kontrol faaliyetleri de kesintisiz olarak devam edecek.

Alınan önlemler kapsamında başkente birçok nokta da atlı polislerin görev alacağı öğrenilirken, herhangi bir şekilde araçla saldırı olmasın diye 49 tane kamyon türü araçlarla 49 nokta trafiğe kapatılacak. 80 civarında alkollü içki servisinin de yapıldığı eğlence mekanlarının da girişi kontrollü olacak.

5 BİN 808 PERSONEL GÖREVLİ

Gıda denetimlerinin yanısıra kentin birçok yerinde asayiş uygulaması olacak. Yılbaşı gününün olaysız geçmesi için bin 190'u Jandarma olmak üzere toplamda 5 bin 808 personel görev yapacak.

KAPATILACAK GÜZERGÂHLAR ŞU ŞEKİLDE

Vali Ercan Topaca'nın verdiği bilgilere göre kapatılacak güzergahlar şöyle: Çankaya'dan Kızılay yönü Meşrutiyet Caddesi'nin sağa dönüşünden itibaren araç trafiğine kapatılacak. Araçlar Meşrutiyet'e yönlendirilecek. Ulus'tan Kızılay istikameti Zafer Çarşısı ve Ordu Evi'nin önünden iki yönlü trafiğe kesilecek. Araçlar Necatibey'e yönlendirilecek.Kolej'den Kızılay'a doğru araçlar Kolej Kavşağı'ndan Ulus istikametine yönlendirilecek. Kolej'den itibaren Kızılay'a doğru trafik akışı olmayacak. Maltepe istikametinden Kızılay'a doğru Gazi Mustafa Kemal Bulvarı İzmir Caddesi kavşağından araç trafiğine kapatılacak. Sağ tarafa Kumrular Sokak'a dönüş olacak. Bahçelievler 7. Cadde Milli Kütüphane'nin oradan araç trafiğine kapatılacak. Cadde'nin sonuna kadar ki bölüm yan yollar da dahil araç trafiğine kapalı olacak. Çankaya'dan Tunalı Hilmi Caddesi'ne giriş Kuğulu Kavşağı'ndan kapatılacak Esat Caddesi'ne kadar olan bölüm yan yollar da dahil olmak üzere trafiğe kapalı olacak.