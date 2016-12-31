Başbakan Binali Yıldırım, Kilis’teki temaslarının ardından Gaziantep’in Oğuzeli ilçesindeki asker dağıtım merkezine geldi. 2016 yılının son gününde askerlere moral ziyareti gerçekleştiren Başbakan Yıldırım ve beraberindeki heyet askerlerle sohbet etti. Askerlerle akşam yemeğinde bir araya gelen Yıldırım karavanadan yemek yedi.
Başbakan Yıldırım askerlerle yemek yedi
31.12.2016 - 21:06 | Son Güncelleme: 31.12.2016 - 21:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Başbakan Binali Yıldırım, Gaziantep’in Oğuzeli ilçesindeki dağıtım merkezinde askerlerle akşam yemeğinde bir araya geldi.
Etiketler : binali yıldırım,
434065 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/434065.aspx
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