Beşiktaş'ta ünlü bir gece kulübünde biri polis 35 kişinin hayatını kaybettiğini, 40 kişinin ise yaralandığını silahlı terör saldırısıyla ilgili Adalet Bakanı Bekir Bozdağ twitter üzerinden açıklamada bulundu.
Beşiktaş'ta ünlü bir gece kulübünde biri polis 35 kişinin hayatını kaybettiğini, 40 kişinin ise yaralandığını silahlı terör saldırısıyla ilgili Adalet Bakanı Bekir Bozdağ twitter üzerinden açıklamada bulundu. Twitter üzerinden açıklama yapan Bakan Bozdağ, “İstanbul'daki terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet,yakınlarına başsağlığı/sabır,yaralılara şifa diliyorum. İstanbul'daki menfur terör saldırısını yapan teröristi,saldırı emri verenleri ve saldırıya yardım edenleri lanetliyorum. Bu,Türkiye'mize,huzurumuza,birliğimize,kardeşliğimize ve hepimize yapılmış kalleş ve hain bir terör saldırısıdır. Hiçbir terör saldırısı, birliğimizi bozamayacak, kardeşliğimizi yok edemeyecek,Türkiye'nin terörle etkin mücadelesini zaafa uğraşamayacaktır. Terörün kökünü kazımak için Türkiye, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da kararlı ve etkin mücadelesini sürdürecek/terörü,bitirecektir” ifadelerini kullandı.
Saldırı sonrası Bakan Bozdağ'dan ilk açıklama
İstanbul Ortaköy'deki saldırıyla ilgili açıklama yapan Bakan Bozdağ, "Terörle mücadele sürecek, terörü bitireceğiz" ifadelerini kullandı
Beşiktaş'ta ünlü bir gece kulübünde biri polis 35 kişinin hayatını kaybettiğini, 40 kişinin ise yaralandığını silahlı terör saldırısıyla ilgili Adalet Bakanı Bekir Bozdağ twitter üzerinden açıklamada bulundu.
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Son dakika... Ortaköy'de gece kulübüne terör saldırı: 39 kişi hayatını kaybetti (ölü yaralı sayısı) 01.01.2017 İstanbul Ortaköy'den bir terör saldırısı haberi geldi. Bir gece kulübüne uzun namlulu düzenlenen saldırıda 1 polis şehit oldu, aralarında yabancı uyrukluların da olduğu 38 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda yaralanan 65 kişiden 4'ünün durumu ağır. Kaçan saldırganı yakalamak için geniş çaplı operasyon başlatıldı.
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