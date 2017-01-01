Beşiktaş'ta ünlü bir gece kulübünde yılbaşı eğlencesi yaşandığı sırada biri polis 35 kişinin hayatını kaybettiğini, 40 kişinin ise yaralandığın terör saldırısında saldırganın gece kulübüne gelmek için bindiği iddia edilen taksi polis ekipleri tarafından inceleme altına alındı. Polis ekipleri tarafından çekiciye alınan şüpheli taksi emniyete götürüldü.
Saldırganın kullandığı taksi emniyete götürüldü
01.01.2017 - 04:46 | Son Güncelleme: 01.01.2017 - 04:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beşiktaş'taki terör saldırısını gerçekleştiren saldırganın gece kulübüne gelmek için bindiği iddia edilen taksi emniyete götürüldü.
Etiketler : istanbul,istanbul saldırısı,ortaköy,
434114 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/434114.aspx
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