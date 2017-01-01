Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Ortaköy'de bir gece kulübünde yaşanan silahlı terör saldırısında şehit olan polis memuru Burak Yıldız'ın cenazesi Adli Tıp Morguna götürülmek üzere hastaneden çıkarıldı.

CENAZESİNİ ARKADAŞLARI TAŞIDI

Beşiktaş Ortaköy'deki bir gece kulübüne yapılan silahlı terör saldırısında şehit olan polis memuru Burak Yıldız'ın cenazesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden çıkarıldı.

Şehidin cenazesi meslek arkadaşları tarafından cenaze arabasına konuldu.

YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Şehidin mesai arkadaşları cenaze aracının arkasından dualar ederken yakınları ise gözyaşlarına boğuldu. Şehidin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.