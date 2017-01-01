Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'da gece 01.15 sularında ünlü eğlence mekanı Reina'ya uzun namlulu silahla girip vatandaşlara kurşun yağdıran terörist olay sonrası kaçtı. 39 kişinin hayatını kaybettiği alçak saldırı sonrası teröristin yakalanması için operasyon başlatıldı.

İÇİŞLERİ BAKANI: YAKIN ZAMANDA ELE GEÇİRİLECEĞİNİ ÜMİT EDİYORUZ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada teröristi arama çalışmalarının devam ettiğini belirterek "Emniyetimiz gerekli operasyonları başlattı. Yakın bir zamanda ele geçeceğini ümit ediyoruz" diye konuştu.

MOBESE'LER İNCELENECEK

MOBESE'ler, güvenlik kamerası kayıtları inceleniyor. Teröristin nasıl kaçtığı, yalnız olup olmadığı, denize mi atladığı yoksa kalabalığa mı karışıp dışarı çıktığı soruları da inceleme sonucunda yanıt bulacak.