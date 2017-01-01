Uluslararası basın, haberlerinde İstanbul'da gece kulübüne düzenlenen terör saldırısına geniş yer verdi.
RT: TERÖR SALDIRISI
İngiliz televizyon kanalı BBC, İstanbul'daki terör saldırısını, "İstanbul'da gece kulübü saldırısı: 35 kişiyi öldü" başlığıya haberleştirdi.
Russian Today'in internet sitesinde terör saldırısı ifadesi kullanılarak sayılara yer verildi.
BUSİNESS INSIDER: ONLARCA İNSAN ÖLDÜ
Independent, "Silahlı saldırganlar en az 35 kişiyi öldürdü" başlığını kullandı.
Business Insider, "İstanbul'daki gece kulübü saldırısında onlarca insan öldü" ifadelerini kullandı.
FOXNEWS: ZALİM VE ACIMASIZ
Amerikan televizyon kanalı Foxnews, 'Zalim ve Acımasız' İstanbul'daki yeni yıl saldırısında 35 kişi öldürüldü, 40 kişi yaralandı" ifadelerini kullandı.
The Guardian, "İstanbul'da gece kulübü saldırısı" başlığını kullanarak 35 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.
DAİLYMAİL: KATİL NOEL BABA
CNN International, "İstanbul'da saldırı" başlığını kullanırken Vali Vasip Şahin'in açıkladığı sayıyı verdi.
Dailymail internet sitesinde, "Katil Noel Baba" başlığını kullandı.
AP: BEYAZ SARAY SALDIRIYI KINADI
Associated Press olaya ilişkin, "Beyaz Saray'ın saldırıyı kınadığını" yazdı.
NY Times internet sitesinde yaptığı haberde İstanbul'da gece kulübüne yapılan saldırıda 35 kişi öldü" başlığını kullandı.