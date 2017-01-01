Apple CEO’su Tim Cook, Twitter üzerinden Türkçe yayınladığı mesajında, “Sevgili Türkiye, acınızı ve üzüntünüzü paylaşıyoruz. #Istanbul kalbimiz sizinle” yazdı.
Tim Cook'tan Reina'daki saldırıyla ilgili mesaj
01.01.2017 - 10:03 | Son Güncelleme: 01.01.2017 - 10:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye, İstanbul'un ünlü eğlence mekânlarından birine yönelik terör saldırısıyla sarsılırken dünyadan destek mesajları gelmeye devam ediyor
Etiketler : tim cook,apple,türkiye,saldırı,ortaköy,
434149 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/434149.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER