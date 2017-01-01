Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşte ünlülerin Reina terör saldırısına tepkileri:

Seda Sayan: Her defasında YETERRR diyoruz ama yetmiyor...Terörün Allah belasını versin!!!!!!

Haberi alan Çağla Şıkel, "Allahım nasıl olur." dedi ve '#katliamvar' etiketi kullandı.

Yılbaşında Bakü'de konser veren Demet Akalın: En az 35 ölü, yazık bize

Şarkıcı Murat Boz, #İstanbul etiketiyle paylaştı.



Kerimcan Durmaz: Ülkemizin başı sağolsun. Vefat edenlerin ailelerine canı gönülden baş sağlığı, yaralılara Allah'tan şifa diliyorum. Bu hain saldırıyı şiddetle kınıyorum. Çok üzgünüm, çok güzel bir yıla merhaba dedik. Helal olsun!

Ünlü modacı Raşit Bağzıbağlı, Reina'nın temsili görünümünü paylaşarak: Diyecek söz, yazacak bişey bulamıyorum.. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum.

Ünlü popçu Mustafa Ceceli: Gözümü böyle bir haberle açacağımı ve terör belasının bu kadar da şerefsiz olacağını aklımın ucundan geçirmedim.