Beşiktaş Ortaköy'de bir gece kulübüne düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin kimlikleri belirlenmeye başladı. Beşiktaştaki patlamadan kurtuldu, Reina saldırısında hayatını kaybetti Saldırıda hayatını kaybeden güvenlik görevlisi Fatih Çakmak'ın 10 Aralık'ta Vodafone Arena yakınlarında düzenlenen saldırı sırasında da statta görevli olduğu ortaya çıktı. Beşiktaştaki patlamadan kurtuldu, Reina saldırısında hayatını kaybetti 20 gün önceki terör saldırısından kurtulan Çakmak, gece kulübündeki terör saldırısında hayatını kaybetti.
Beşiktaş'taki patlamadan kurtuldu, Reina saldırısında hayatını kaybetti
01.01.2017 - 11:24 | Son Güncelleme: 01.01.2017 - 11:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Ortaköy'de gece kulübüne düzenlenen hain terör saldırısında hayatını kaybeden güvenlik görevlisi Fatih Çakmak'ın, 10 Aralık'ta Beşiktaş'ta meydana gelen bombalı saldırıdan kurtulduğu ortaya çıktı.
Kaynak: İHA
Etiketler : beşiktaş,reina,
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