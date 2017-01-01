Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Ortaköy'de bir gece kulübüne düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin kimlikleri belirlenmeye başladı. Beşiktaştaki patlamadan kurtuldu, Reina saldırısında hayatını kaybetti Saldırıda hayatını kaybeden güvenlik görevlisi Fatih Çakmak'ın 10 Aralık'ta Vodafone Arena yakınlarında düzenlenen saldırı sırasında da statta görevli olduğu ortaya çıktı. Beşiktaştaki patlamadan kurtuldu, Reina saldırısında hayatını kaybetti 20 gün önceki terör saldırısından kurtulan Çakmak, gece kulübündeki terör saldırısında hayatını kaybetti.