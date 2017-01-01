Beşiktaş Ortaköy'de meydana gelen terör saldırısının ardından her zamanki kişiler yine sahne aldı. 39 kişi hayatını kaybederken, 69 kişi de yaralandı. Bu kadar acıya rağmen toplumu bölmeye yönelik provokasyona imza attılar.
Saldırının ardından skandal sözler sarf ettiler
01.01.2017 - 11:32 | Son Güncelleme: 01.01.2017 - 11:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beşiktaş Ortaköy'de meydana gelen terör saldırısının ardından toplumun iç dinamiklerine yönelik saldırı yine malum kişilerden geldi.
Beşiktaş Ortaköy'de meydana gelen terör saldırısının ardından her zamanki kişiler yine sahne aldı. 39 kişi hayatını kaybederken, 69 kişi de yaralandı. Bu kadar acıya rağmen toplumu bölmeye yönelik provokasyona imza attılar.
Etiketler : reina,ortaköy,terör saldırısı,
434167 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/434167.aspx
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