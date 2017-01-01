Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Ortaköy'de meydana gelen terör saldırısının ardından her zamanki kişiler yine sahne aldı. 39 kişi hayatını kaybederken, 69 kişi de yaralandı. Bu kadar acıya rağmen toplumu bölmeye yönelik provokasyona imza attılar.









