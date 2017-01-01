Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Vali Vasip Şahin ve Emniyet Müdürü Çalışkan Dolmabahçe'de 12.30'da güvenlik toplantısı yapacak.