Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Vali Vasip Şahin ve Emniyet Müdürü Çalışkan Dolmabahçe'de 12.30'da güvenlik toplantısı yapacak.
Hükümetten acil güvenlik toplantısı
01.01.2017 - 12:04 | Son Güncelleme: 01.01.2017 - 12:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Dolmabahçe'de 12.30'da güvenlik toplantısı yapacak.
Etiketler : güvenlik toplantısı,
434172 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/434172.aspx
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