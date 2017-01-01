Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ortaköy'de gece kulübüne yönelik terör saldırısıyla ilgili "kaos oluşturmaya çalışıyorlar" dedi.

"KİRLİ OYUNLARA GEÇİT VERMEYECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'daki terör saldırısına ilişkin: "Milletimizin huzuruna kastedenler ve onların taşeronları, sivilleri de hedef alan menfur saldırılarla, ülkemizi istikrarsızlaştırmaya, halkımızın moralini bozarak kaos oluşturmaya çalışıyorlar. Ancak bizler milletçe soğukkanlılığımızı muhafaza etmek, birbirimizle daha fazla kenetlenmek suretiyle, bu tür kirli oyunlara asla geçit vermeyeceğiz."

"Farklı terör örgütlerinin ülkemizi hedef aldıkları bu saldırıların, bölgemizde yaşanan hadiselerden bağımsız olmadığının farkındayız. Ülkemize yönelik tehditleri ve saldırıları, kaynağında yok etme konusunda da kararlıyız. Bu süreçte kaybettiğimiz her bir can, yüreğimizi dağlamakla birlikte, mücadele azmimizi kamçılamakta, kararlılığımızı perçinlemektedir."