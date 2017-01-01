Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi Twitter hesabındaki paylaşımında, Ortaköy'de 39 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırıyla ilgili, "İstanbul'da alçak terör saldırısında hayatını kaybedenlere Rabb'imden rahmet, yaralılara şifa dilerim. Terörün hedefi birliğimizdir" ifadesini kullandı.