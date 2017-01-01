Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi Twitter hesabındaki paylaşımında, Ortaköy'de 39 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırıyla ilgili, "İstanbul'da alçak terör saldırısında hayatını kaybedenlere Rabb'imden rahmet, yaralılara şifa dilerim. Terörün hedefi birliğimizdir" ifadesini kullandı.
Mevlüt Çavuşoğlu Reina saldırısıyla ilgili konuştu
01.01.2017 - 12:12 | Son Güncelleme: 01.01.2017 - 12:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çavuşoğlu, İstanbul'daki terör saldırısında hayatını kaybedenlere rahmet dileyerek terörün hedefinin ülkenin birliği olduğunu belirtti.
Etiketler : mevlüt çavuşoğlu,
434177 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/434177.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER