Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu tür saldırıların ilk örneği Fransa'da görüldü. 13 Kasım 2015'te, Paris'i kana bulayan saldırılarda, Bataclan tiyatrosu da hedef alındı. Yerel saatle 21.40'ta ABD'li rock grubu Eagles of Death Metal konseri sırasında içeri giren saldırganlar, kalabalığın üzerinde ayrım gözetmeden ateş açtı.

ATEŞ AÇIP EL BOMBASI ATTILAR

Olay anında yaklaşık bin 500 kişinin olduğu tiyatro kan gölüne dönerken, saldırganlar, kaçamayan yüze yakın kişiyi de rehin aldı. Daha sonra yaklaşık 20 dakika boyunca içeridekilerin üzerine ateş açıldı, el bombaları atıldı.

22.15 sıralarında olay yerine gelen polis, 00.20'de harekete geçti. Yaklaşık 3 dakika süren müdahale sırasında, iki saldırgan üzerlerindeki bombaları patlatırken, üçüncü saldırgan polis tarafından vuruldu.





DEAŞ ÜSTLENDİ

DEAŞ'ın üstendiği olay, Fransa tarihine "en kanlı silahlı saldırı" olarak geçerken, sadece Bataclan'da 89 kişinin öldüğü açıklandı. O gün Bataclan ve Paris'in diğer bölgelerindeki saldırılarda 130 kişi hayatını kaybetti. Olayın ardından terörle etkin mücadele için OHAL ilan edildi.

AMERİKA'DAKİ SALDIRI

12 Haziran 20016'da bu kez, ABD'nin Florida eyaletine bağlı Orlando kenti hedef alındı. Eşcinsellerin gittiği bir gece kulübüne önce silahlı saldırı düzenledi, ardından da çok sayıda kişiyi rehin aldı. Olayda, 50 kişi öldü, 53 kişi yaralandı.

29 yaşındaki Afgan asıllı ABD vatandaşı Ömer Metin'in gerçekleştirdiği saldırıyı, DEAŞ üstlendi. Metin, olaydan hemen önce 911'i arayarak terör örgütü DAEŞ'e biat ettiğini açıklayarak, saldırıya gerekçe olarak da ABD'nin DEAŞ emirlerinden Ebu Vahab'ı öldürmesini gösterdi.

Saldırgan, rehine pazarlığı sırasında ise, "Irak ve Suriye'ye ABD öncülüğündeki müdahale nedeniyle saldırıyı gerçekleştirdiğini ifade ederek, müzakereci polislere ABD'nin DEAŞ'ı bombalamasına son vermesi" talebini iletti.

Gece 02.02 de başlayıp, 05.14'te saldırganın öldürülmesiyle sonuçlanan olay, ABD tarihine "tek kişi tarafından gerçekleştirilmiş en kanlı saldırı" olarak geçti.





TIRLA YAPILAN SALDIRI

14 Temmuz 2016'da, Fransa'nın Nice kentinde, ulusal gün kutlamalarına katılanlar hedef alındı. Bir kişi tarafından kalabalığın içine kamyon sürülerek yapılan intihar saldırıda, 84 kişi öldü, 100'den fazla kişi yaralandı. DEAŞ'ın üstlendiği saldırının ardından, ülkedeki OHAL 3 ay daha uzatıldı.



19 Aralık 2016'da Almanya'nın başkenti Berlin'de, Nice'tekine benzer bir saldırı gerçekleştirildi. Bir tırın Noel pazarına girmesi sonucu gerçekleştirilen saldırıda, 12 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı. Bu saldırıyı da DEAŞ üstenirken, saldırgan Enis Emri, kaçtığı İtalya'da polis tarafından öldürüldü.

AVRUPA'DAKİ TERÖR SALDIRILARI

11 Mart 2004: İspanya'nın başkenti Madrid'de 3 ayrı trene bombalı saldırı düzenlendi. El Kaide'nin üstlendiği saldırılarda 191 kişi yaşamını yitirdi, yaklaşık 2 bin kişi yaralandı.

7 Temmuz 2005: İngiltere'nin başkenti Londra'da 4 terörist çantalarında taşıdıkları patlayıcılarla yoğun ulaşım noktalarında intihar saldırıları düzenledi. Bu saldırılarda 56 kişi öldü, 700 kişi yaralandı.

22 Temmuz 2011: Norveç'in başkenti Oslo'da, aşırı sağcı Anders Behring Breivik bombalı saldırı düzenledi. Saldırıdan iki saat sonra da polis üniforması giyen Breivik, Oslo yakınlarındaki Utoya Adası'nda öğrencileri katletti. Saldırılarda toplam 77 kişi öldü, 200'den fazla kişi yaralandı.

7 Ocak 2015: Fransa'nın başkenti Paris’te mizah dergisi Charlie Hebdo'nun ofisine silahlı saldırı düzenlendi. Olayda biri polis 12 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

22 Mart 2016: Belçika'nın başkenti Brüksel'de havalimanı ve bir metro istasyonundaki intihar saldırılarında 32 kişi öldü. Yine IŞİD'in üstlendiği saldırılarda 270 kişi yaralandı.