Aziz Nesin'in oğlu Ahmet Nesin, Ortaköy'de düzenlenen kanlı terör saldırısından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı suçladı.
Ahmet Nesin'den küstah 'Ortaköy' tweet'i
01.01.2017 - 14:27 | Son Güncelleme: 01.01.2017 - 14:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aziz Nesin'in oğlu Ahmet Nesin, Ortaköy'de düzenlenen hain terör saldırısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı suçladı.
Etiketler : Aziz nesin,ahmet nesin,
434196 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/434196.aspx
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