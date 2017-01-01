Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Ortaköy'deki terör saldırısı sırasında gece kulübünde bulunan Beylerbeyisporlu futbolcu Sefa Boydaş, yaşadıklarını BBC Türkçe'ye anlattı.

KIZ ARKADAŞIMI SIRTIMA ALIP KOŞTUM

Sefa, "İnsanlar sağa sola kaçışıyordu. Vurulanları bırakın, bayılanlar da oldu olduğu yerde. Kız arkadaşım da bayıldı. Sırtıma alıp koştum" diyerek anlattı.

ALLAH KURTARDI

"Saat itibariyle en kalabalık saatlerdi. İçerisi bayağı kalabalıktı" diyen Boydaş, arkadaşıyla bu tür bir olayın olma ihtimali konuştuklarını söyleyerek, "Reina'da her şey içime doğmuştu ve Allah kurtardı'' dedi.

HEMEN ÇIKAMADIK

Boydaş ayrıca "Oradan hemen çıkamadık, kimse çıkamadı. Polisler çok hızlı geldi ve herkesi kontrol altına aldı ve konuşabilenlerin ifadesini aldı" dedi.

İÇİNE DOĞMUŞ

Arkadaşıyla Whatsap konuşması ortaya çıkan genç futbolcu, mesajlaşmada saldırının içine doğduğunu ve ucuz kurtulduğunu söylüyor.

İşte o konuşma: