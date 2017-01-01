Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kuruçeşme Muhtar Hüseyin Sokak'ta şüpheli bir şahıs gören vatandaşlar, gece kulübü saldırısı ile ilgili olabileceğini düşünerek polise ihbarda bulundu. Olay yerine özel harekat timleri sevk edildi. Polis, bölgede bulunan mezarlıkta ve çevrede vatandaşların şüphelendiği şahsı arıyor.