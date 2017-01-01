Kuruçeşme Muhtar Hüseyin Sokak'ta şüpheli bir şahıs gören vatandaşlar, gece kulübü saldırısı ile ilgili olabileceğini düşünerek polise ihbarda bulundu. Olay yerine özel harekat timleri sevk edildi. Polis, bölgede bulunan mezarlıkta ve çevrede vatandaşların şüphelendiği şahsı arıyor.
Polis, Kuruçeşme'de saldırı ile ilgili olabileceği düşünülen şüpheliyi arıyor
01.01.2017 - 14:42 | Son Güncelleme: 01.01.2017 - 14:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beşiktaş Kuruçeşme'de terör saldırısı ile ilgili olabilecek şüpheli bir şahıs ihbarı alan ekipler alarma geçti. Bölgeye sevk edilen özel harekat ekipleri, şüpheliyi arıyor.
Etiketler : reina saldırısı,
434199 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/434199.aspx
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