Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Ortaköy'de gece kulübüne düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden 39 kişiden birinin kulübün garsonlarından Kenan Kutluk olduğu çıktı. Evli ve 2 çocuğu olduğu öğrenilen Kutluk'tan geriye ise eşiyle ve gece kulübüne gelen ünlülerle çektirdiği fotoğraflar kaldı.



DÜĞÜN HAZIRLIĞINDAKİ GENÇTEN KÖTÜ HABER GELDİ

Ortaköy'de bir gece kulübüne düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden Mustafa Sezgin Seymen’in geçtiğimiz aylarda nişanlandığı öğrenildi. Yeni yıla nişanlısıyla birlikte giren Seymen’den geriye nişan fotoğrafları kaldı.



Beşiktaş Ortaköy'de gece kulübüne düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenlerden Mustafa Sezgin Seymen’in 21 Mayıs’ta nişanlandığı öğrenildi. Gece kulübüne düğün hazırlığı yaptığı nişanlısıyla birlikte gittiği belirtilen Seymen’den geriye nişan fotoğrafları kaldı. Saldırıda Seymen’in nişanlısının ise yaralandığı iddia edildi.