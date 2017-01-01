Edinilen bilgiye göre, Elazığ Emniyet Müdürlüğü tarafından, 250 polisin katılımıyla kentin huzur ve asayişini sağlamak amacıyla "Huzur23" genel asayiş uygulaması yapıldı. Uygulamada, aranan 4 şahıs gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerden birinin FETÖ/PDY soruşturması kapsamında firari olan ve bir süredir aranan Ankara Adliyesi'nde hakim A.C. olduğu öğrenildi. Elazığ'daki işlemleri tamamlanan şüpheli hakim Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne gönderildi.
FETÖ'den aranan hakim Elazığ'da yakalandı
01.01.2017 - 17:49 | Son Güncelleme: 01.01.2017 - 17:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Elazığ'da polisin yaptığı "Huzur23" uygulamasında Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması çerçevesinde aranan bir hakim yakalanarak, Ankara’ya gönderildi.
Etiketler : elazığ,fetö,hakim,
434221 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/434221.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER