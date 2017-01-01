Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Elazığ Emniyet Müdürlüğü tarafından, 250 polisin katılımıyla kentin huzur ve asayişini sağlamak amacıyla "Huzur23" genel asayiş uygulaması yapıldı. Uygulamada, aranan 4 şahıs gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerden birinin FETÖ/PDY soruşturması kapsamında firari olan ve bir süredir aranan Ankara Adliyesi'nde hakim A.C. olduğu öğrenildi. Elazığ'daki işlemleri tamamlanan şüpheli hakim Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne gönderildi.