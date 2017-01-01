Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İnönü ilçesine bağlı Yenice Mahallesi'nde hayvan besiciliğiyle geçimlerini sağlayan anne Ülfet Ş. (86) ve emekli öğretmen olan kızı Nilüfer Ş. (64) kimliği belirsiz kişilerce darp edilmişti. Konuyla ilgili inceleme başlatan polis, şüphelileri kardaki ayak izinden takibe alarak yakalamıştı. Yakalanan şüpheliler A.Ş. (29) ve İ.T. (31), suçlarını itiraf etmişti. Gözaltına alınan 2 şüpheli, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğünde ifadelerinin tamamlanmasının ardından Bilecik’in Bozüyük ilçesinde çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Darp sonucu yaralanan anne ve kızının ise Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.