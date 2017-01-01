Görüntülerde saldırganın ateş açarak Reina'nın kapısına geldiği ve kapıdakilere ateş açıp içeri girdiği görülüyor.İstanbul Ortaköy'de bulunan ünlü gece kulübü Reina'da, 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı.Yeni görüntülerde saldırgan elindeki uzun namlulu silahla ateş açarak Reina'nın kapısına kadar geliyor. Kapıda bulunanların üzerine ateş açan saldırgan içeriye giriyor.
Reina saldırısıyla ilgili dehşet veren yeni görüntüler ortaya çıktı
01.01.2017 - 20:33 | Son Güncelleme: 01.01.2017 - 20:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yılbaşını kana bulayan Reina saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı.
Etiketler : Reina saldırısı,yılbaşı,terör saldırısı,ortaköy,
434253 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/434253.aspx
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