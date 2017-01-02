Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güvenlik güçlerinden darbe yiyen terör örgütleri, 2016’da güç birliği yaparak defalarca sivillere saldırmıştı. Kalleşler, 2017’nin ilk saatlerinde İstanbul’un ünlü eğlence mekânı Reina’yı hedef aldı.

Olay yerine taksi ile geldiği tahmin edilen saldırgan, uzun namlulu silahla kapı önündekilere ateş açıp 1 polis ile 1 vatandaşı öldürdükten sonra içeriye girdi. Kulüpte yeni yıl kutlaması için bulanan yaklaşık 700 kişinin üzerine kurşun yağdıran saldırgan 39 kişiyi öldürdü, 4’ü ağır 65 kişiyi de yaraladı.

Silahlı saldırganın bir süre gece kulübünün tuvaletine saklandığı iddia edildi. Saldırısı sonrası, gece kulübünden çıkanlar sinir krizleri geçirdi. Bazıları ise birbirine sarılıp ağladı. Bölgeye gelen Özel Harekât Polisleri, bölgenin boşaltılması yönünde uyarılar yaptı. Yaralanan vatandaşlar ise ambulansa alınarak çevre hastanelere götürüldü.

Silahlı saldırı sonrası polis karadan gece kulübünün etrafını sararken, deniz polisi de saldırıdan kurtulmak için denize atlayanları kurtardı.

Silahını olay yerinde bırakıp kargaşadan yararlanarak kaçan teröriste dair ilk bilgiler olay anında yalnız olduğu yönünde... Ancak planlama ve keşif için yardım aldığı ihtimali de araştırılıyor.

Güvenlik uzmanlarına göre teröristin olay yerine gelişi, soğukkanlı tavrı, ateş ederek içeri girmesi ve saldırıdan birkaç dakika sonra üstünü değiştirip kaçabilmesi geliş ve kaçış güzergâhıyla ilgili keşif yapıldığına işaret ediyor. Teröristin profesyonel olduğu, yaklaşık 7 dakika içinde saldırıyı düzenleyip kaçabilmesinin mekanın içini biliyor olduğu ihtimalini güçlendirdi.

Olay yerinde bulunan boş mermi kovanları teröristin saldırıda tek silah mı birden fazla silah mı kullandığını gösterecek. Teröristin silahının başka olaylarda kullanılıp kullanılmadığı da belirlenecek.

MOBESE ve güvenlik kameralarının incelenmesinin ardından teröristin nasıl kaçtığı, yalnız olup olmadığı, denize mi atladığı yoksa kalabalığa mı karışıp dışarı çıktığı soruları da inceleme sonucunda cevap bulacak. Bazı görgü tanıkları teröristin içeride Noel Baba şapkası taktığını iddia etmişti ancak Başbakan Binali Yıldırım bu iddiaları yalanladı.

TEDBİR ALINDI AMA...

Kanlı saldırının gerçekleştiği gece kulübü Reina’nın sahibi Mehmet Koçarslan, 2 haftadır bölgede olağanüstü güvenlik tedbirlerinin alındığını söyledi. Koçarslan şunları kaydetti: “Yaklaşık iki haftadır Arnavutköy-Bebek-Ortaköy Boğaz hattında olağanüstü emniyet tedbirleri alınmış, tüm bu noktalara çadırlar kurulup 24 saat sabit uygulama yapan ekipler yerleştirilmiştir. Sahil güvenlik ekipleri ile deniz tarafında da gerekli önlemler alınmıştır. Emniyet güçlerimiz tarafından alınan tüm bu önlemlere rağmen maalesef bu elim olay gerçekleşmiştir. Ne diyeceğimizi bilemiyoruz. Sözün bittiği yerdeyiz.”

TERÖRİSTİ REİNA’YA GETİREN TAKSİ EMNİYET’TE

Saldırganın gece kulübüne gelmek için bindiği iddia edilen taksi, polis ekipleri tarafından inceleme altına alındı. Şüpheli taksi çekici ile Emniyet’e götürüldü.

ÖLENLERDEN 7’Sİ SUUDİ ARABİSTANLI

İstanbul’daki kanlı saldırıda hayatını kaybeden 39 kişiden 11’i Türk vatandaşı, 24’ü yabancı, 2’sinin ise kimliği henüz belirlenemedi. Ölen yabancılardan 7’si Suudi Arabistan, 2’si Hindistan, 1’i Kanada, 1’i Suriye, 1’i İsrail, 2’si Tunus, 4’ü Irak, 3’ü Lübnan ve 1’i Belçika uyruklu.

LÜBNAN VATANDAŞLARI İÇİN HEYET GÖNDERDİ

Kanlı saldırıda ölen 3 Lübnanlıdan biri de 35 yaşındaki bankacı Haika Mousellam. Lübnan, yaralanan vatandaşlarının takibi için Türkiye’ye bir heyet gönderdi.

"SİLAHLA TARAYIP GİRMİŞ"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu teröristin ilk bilgiler ışığında bir kişi olduğunu belirterek “Saldırgan bir mont, palto şeklinde içeriye silahla tarayarak girmiş. Ondan sonra içeride farklı bir giysiyle dışarı çıkmaya çalışmış olduğuna yönelik bilgi var” dedi. Saldırının ardından Sağlık Bakanı Recep Akdağ ile birlikte Şişli Hamidiye Etfal’de yaralıları ziyaret eden İçişleri Bakanı Soylu, gece kulübü sahibinin “Amerikan istihbaratı saldırı olabileceği bilgisini bize vermişti” iddiasına yönelik soruya ise şu cevabı verdi: “DEAŞ, PKK ve DHKP-C’ye yönelik gerek yabancı servisler gerekse kendi istihbarat kurumlarımıza bu tip ihbarlar gelmektedir. Yılbaşıyla ilgili arkadaşlarımız Türkiye’nin her tarafında tedbirler aldı. En yoğunu İstanbul’daydı. Özellikle yılbaşından önce 29’u 30’u gibi birçok operasyon gerçekleşti. Ve bu tip istihbaratlar sürekli geliyor değerlendiriliyor.”

ABD: UYARMADIK

Bu arada ABD’nin Ankara Büyükelçiliği, “Amerikan hükümeti Reina dahil olmak üzere belirli eğlence yerlerine yönelik tehditlerle ilgili bilgi sahibi değildi ve Amerikalıları belirli mekanlardan uzak durmaları konusunda uyarmadı” açıklaması yaptı.

GERİDE YARIM KALAN HAYALLER

Yeni yılın ilk gününde İstanbul’da gerçekleştirilen hain saldırıda hayatını kaybedenlerin kimlikleri tespit edilmeye başladı. Bölgeye yabancı uyruklu misafirleri getiren turizm şirketi çalışanı Ayhan Arık, kapıda beklerken teröristin hedefi oldu. Başından aldığı kurşunla ölen Arık, İstanbul’da uğurlandı. Saldırıda şehit olan güvenlik görevlisi Fatih Çakmak’ın 10 Aralık’ta Vodafone Arena yakınlarında düzenlenen saldırı sırasında da statta görevli olduğu ortaya çıktı. 21 gün önceki terör saldırısından kurtulan Çakmak, gece kulübündeki terör saldırısında hayatını kaybetti. Katliamda ölen bir başka güvenlik görevlisi ise Hatice Koç’tu. Yoğunluk sebebiyle yılbaşı gecesi Reina’da görevlendirilen Koç’un 3 yaşında Hiranur isimli bir kız çocuğu vardı. Talihsiz kadın da Vodafone Arena saldırısında yara almadan kurtulmuştu. İki çocuk babası Kenan Kutluk da Reina’da garson olarak çalışıyordu. 31 Aralık’ta çocuklarıyla vedalaştıktan sonra evden çıktı. Saldırganın silahından çıkan kurşunların hedef olan Kenan Kutluk çalıştığı yerin önünde hatıra fotoğrafı çektirmişti. Kanlı terör saldırısında bölgede görev yapan Mersinli polis memuru Burak Yıldız da şehit oldu. Acı haber sonrası 1,5 yıldır polis memuru Yıldız’ın Mersin’de baba ocağında feryatlar yükselmeye başladı. Yıldız ailesinin biri kız üç çocuğundan biri olan Burak Yıldız’ın ağabeyi Murat Yıldız’ın da yine İstanbul’da Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru olduğu öğrenildi. Kimliği tespit edilenler arasında Irak’tan Türkiye’ye üniversite okumak için gelen bir öğrencisi de vardı. Iraklı Jalal Abbas isimli gencin Kemerburgaz Üniversitesinde okuduğu ve yaşanan silahlı saldırıda hayatını kaybettiği açıklandı. Ölenlerden Mustafa Sezgin Seymen’in geçtiğimiz aylarda nişanlanmıştı. Yeni yıla nişanlısıyla birlikte giren Seymen’den geriye nişan fotoğrafları kaldı. Seymen’in bir akrabasının da 1995 yılında teröristlerle girdiği çatışmada şehit olmuştu.

ACI BEKLEYİŞ

Hain saldırı sonrası yaralıların büyük bölümü Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastane bahçesinde bekleyen bazı vatandaşlar da yakınlarının durumuna ilişkin görevlilerden bilgi aldı. Vatandaşlar, yaralanan yakınlarının hastanede olup olmadığını görevlilere sorarak liste oluşturdu. Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları da cenazelerini almak için Yenibosna’daki Adalet Bakanlığı Adli Tıp Müdürlüğüne geldi. Acılı aileler ile saldırıda ölen yabancı uyruklu kişilerin İstanbul’daki konsoloslarının Adli Tıp Kurumu önünde bekleyişi sürüyor...

YOK ARTIK DEDİRTEN PROVOKASYON

Beşiktaş Ortaköy’de meydana gelen terör saldırısının ardından her zamanki kişiler yine sahne aldı. Bu kadar acıya rağmen toplumu bölmeye yönelik provokasyona imza attılar.

* FETÖ’nün çıkardığı Taraf gazetesinin kurucularından olan Amberin Zaman, saldırıdan sonra DEAŞ’a karşı kanlı terör örgütü YPG’nin PKK’nın vurulmaması gerektiğini yazdı. PKK’nın Suriye’deki uzantılarının DEAŞ’a karşı en etkin güç olduğunu savunan Zaman, “Bana hain diyebilirsiniz ama gerçek bu” dedi.

* “Hâlâ şehit diyorlar. B... yoluna gitti niyazi, lafını bilmiyorlar!” tweet’i yüzünden mahkemelik olan modacı Barbaros Şansal ise şunları yazdı: “İşletmecisi ve tüm çalışanları Alevi olduğu için Noel Baba kılığındaki Sünni Müslümanlar İstanbul’da insanları taradı. Özeti budur!”

* Gazinocu Fahrettin Aslan’ın oğlu Mehmet Aslan suçu Erdoğan’ın üzerine attı: “Tayyip yatacak yerin yok. Arap teröristleri doldurdun içimize, Türkleri öldürttün!”

* PKK’ya destek tweet’leriyle bilinen tarihçi Ayşe Hür ise, “Yarın Diyanet İşleri Başkanı’nın ‘Kimse Reina’yı tarayan, tebrik ederim tam da verdiğim fetvaya uygun davranmış’ demesini bekliyorum” diye yazdı.

* Aziz Nesin’in oğlu Ahmet Nesin de, kanlı terör saldırısından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı suçladı: “Bu cinayetlerin tek suçlusu günlerdir yılbaşı vandallığına ses çıkarmayan polis kılığındaki Noel Baba kılığındaki Erdoğan’dır” tweet’ini attı.

* Saldırıyı kınadığını açıklayan HDP de konuyu yine muhafazakar-laik çatışmasına dönüştürdü: “Yeni yıl kutlamalarını hedef gösteren cümleler sarf edebilen sorumsuz siyasetçilerin varlığı veya yeni yıl kutlamalarını “değerlerimizle örtüşmeyen davranışlar” olarak niteleyen Diyanet’in hutbesi endişelerimizi büyüten tutumlardır.”