Bakanlar Kurulu toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek toplantı, bugün saat 14.00'te başlayacak.
Bakanlar Kurulu Erdoğan başkanlığında toplanacak
02.01.2017 - 09:20 | Son Güncelleme: 02.01.2017 - 09:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bakanlar Kurulu toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak.
Etiketler : Erdoğan,
434364 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/434364.aspx
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