Bakanlar Kurulu toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek toplantı, bugün saat 14.00'te başlayacak.