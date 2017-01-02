Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul'daki terör saldırısının ardından yaptığı ilk açıklamada, saldırganın olayı nasıl gerçekleştirdiğini anlattı. Saldırganın kimliğine ilişkin ihtimaller şekilleniyor dedi ama ayrıntıya girmeyen Başbakan Yıldırım, örgüt ismi de vermedi.

Başbakan Yıldırım, "Bunların hepsi tevatür. Bazı bilgiler var, terörist noel baba kılığına girmiş, gibi. Aslı astarı yok. Bildiğimiz silahlı terörist. Silahı çekerek, kapıdaki korumaları ve bir polisi şehit ediyor. Rastgele her tarafa kurşun yağdırıyor. Bunun dışındaki değerlendirmeler gerçeği yansıtmıyor. Silahı olay yerinde bırakıp, kargaşadan yararlanıp olay yerinden kaçıyor. Kimliğe ilişkin, ihtimaller şekillenmeye başladılar. Polis meselenin üzerinde, tüm ihtimaller değerlendiriliyor" dedi.

Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş da örgüt bağlantılarının araştırıldığını söyledi. Kurtulmuş, "Emareler var ama henüz şu örgüttür diye diyebileceğimiz bir noktada değiliz. Bir kişinin olduğu, arkasında buna destek verenler olabileceği olay yerine gelmesi, öncesi bütün bağlantıları süratle gözden geçiriliyor. Bu terör örgütleri üzerinde belki birilerin vermeye çalıştığı siyasi mesajlar olabilir" dedi.



İstanbul polisi de saldırganı aramaya devam ediyor. Polis ilk olarak, saldırganın gece kulübüne gitmek için kullandığı taksinin şoförünün ifadesine başvurdu. Ayrıca çekici ile emniyete götürülen araçta parmak izi incelemesi yapıldı.

Taksicinin ifadesinden yola çıkarak Zeytinburnu'da bazı adreslere baskın yapıldı. Ancak şüpheli şahsa ulaşılamadı.

Kuruçeşme Muhtar Hüseyin Sokak'ta görülen şüpheli kişinin polise bildirilmesinin ardından, olay yerine, polis özel harekat timleri sevkedildi. Ekipler, bölgede ve çevrede bulunan mezarlıkta şüpheli şahsı aradı. Ancak vatandaşların ihbar ettiği şüpheli bulunamadı.